Ragazza si uccide a vent'anni: «Si è gettata dal quarto piano». Si indaga per istigazione al suicidio

Si è gettata dal quarto piano dello stabile dove vive la sua famiglia: è morta così una ragazza di vent'anni, figlia di immigrati da tempo residenti nella cittadina di Monsummano Terme, in provincia di Pistoia. La procura della città toscana ha aperto un'inchiesta ipotizzando il reato diin merito alla morte della giovane.La vittima, studentessa universitaria a Roma, non ha lasciato biglietti per spiegare il suo gesto: gli investigatori stanno svolgendo accertamenti nella cerchia delle sue conoscenze e anche in ambito familiare. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di venerdì: ad attirare l'attenzione dei passanti le urla della madre dopo aver scoperto ciò che era successo. L'arrivo dei soccorsi è stato vano: la giovane era già deceduta. Indagano i carabinieri.