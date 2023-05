Ragazzina si butta dalla finestra della scuola prima del compito d'inglese: è grave. Allarme Unicef: troppi suicidi tra i giovanissimi

di Redazione web

Una ragazza di 17 anni si è gettata dal bagno della sua scuola a Genova. Stamani si era recata a scuola senza zaino ed era in classe stava per inziare la verifica di inglese quando ha chiesto di andare in bagno.

Pochi secondi dopo la classe ha sentito un tonfo e la prof, andata a controllare in bagno, ha visto la finestra aperta e il corpo della giovane caduto in strada.

Sul posto sono arrivati immediatamente ambulanza e polizia. La giovane è stata trasferita all'ospedale San Martino di Genova in codice giallo, ricoverata con politrauma.

Universitari in tenda per protesta, dopo Milano tocca a Roma: «Situazione insostenibile»

Caro affitti, il Governo sblocca 660 milioni per gli alloggi destinati agli universitari

L'allarme dell'Unicef: troppi suicidi tra i giovanissimi

L'Unicef aveva lanciato l'allarme sull'aumento dei suicidi tra i giovanissimi, proprio da Genova, lo scorso 10 maggio, dopo che una bambina di 13 anni si era gettata dalla finestra a seguito del rimprovero dell'insegnante.

«Dobbiamo fare in modo di offrire un'alternativa di vita sana ai ragazzi», ha dichiarato la presidente Unicef Italia Carmela Pace. In seguito ha firmato il protocollo per "realizzare e promuovere attività a tutela delle persone di minore età su tutto il territorio ligure", nella speranza che qualcosa cambi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Maggio 2023, 12:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA