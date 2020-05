I genitori la chiamano per cena, ma non c'è: ragazza di 17 anni scompare

ragazzina di 17 anni di Silea

Ragazza scomparsa, ritrovata all'alba

trovata svenuta

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Maggio 2020, 09:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una tra Venezia e Treviso èla sera dell'8 maggio, i genitori se ne sono accorti verso l'ora diquando l'hanno chiamata, senza ricevere alcuna risposta. La figlia era sparita, la coppia ha subito allertato i vicini e infine si è rivolta ai. L'ultima volta era stata vista passeggiare per strada intorno alle 18.30.Nel frattempo, però, un'intera frazione del paese si è messa in moto: chi a piedi con una torcia in mano, chi in auto, chi in bicicletta, fra i campi o sulle strade, setacciando i fossati, in tantissimi si sono messi a cercare la ragazza. Tra grilli e cani che abbaiavano, la notte è passata sentendo le voci che ripetevano il nome della ragazzina svanita nel nulla, senza un apparente motivo.Il sospiro di sollievo la madre e il apdre della giovane l'hanno potuto tirare questa mattina, alle 6.15, quando la ragazzina è statain una cava non lontano da casa.