Ragazza scomparsa dopo il no alle nozze combinate, «dopo i 17 anni non era più libera, doveva stare sempre in casa»

«Loro solitamente quando arrivavamo qua scappavano dentro, non potevano le donne star fuori, erano sempre in casa. Quando era più piccola Saman giocava con suo fratello, ma dopo che è cresciuta un pochino, dai 17 anni, non l'abbiamo più vista fuori libera come prima». Così al Tgr Emilia-Romagna Rosanna Bartoli, la datrice di lavoro del padre di Saman Habbas, la 18enne scomparsa da oltre un mese nella Bassa Reggiana. La ragazza si era opposta a un matrimonio combinato, denunciando i suoi genitori.

Reggio Emilia, ragazza di 18 anni scompare dopo essersi opposta alle nozze combinate: in un video 3 persone con le pale dietro casa sua

«Ci dicevamo “che vita che fanno, non possono essere liberi nemmeno per andar a fare la spesa”, andava sempre lui (il padre, ndr). Parlavamo anche con lui - ha aggiunto Rosanna Bartoli - io gli ho detto: 'ma una ragazzina così giovane perché deve stare a casà. Anche dopo le medie, che doveva andare a scuola, lui ha detto che qua di scuole per lei non ce ne erano, perché era troppo intelligente».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Maggio 2021, 16:05

