Ragazza di 23 anni scomparsa dopo la festa al lido, l'appello sui social per ritrovarla

Una ventitreenne di Bagheria (Palermo) è scomparsa da venerdì dopo avere partecipato ad una festa in un lido a Trabia. I genitori hanno presentato una denuncia ai carabinieri. Un appello per ritrovare la ragazza, Dora D'Asta, è stato lanciato attraverso i social da Richard Aiello, amico della giovane.





«Prego tutti i miei amici di Facebook a dare notizie di una mia amica, scomparsa da venerdì pomeriggio a me o a suo fratello Piero. Dora è stata prelevata, da casa sua da una ragazza di Trabia di cui non si conosce il nome per poter partecipare ad una festa che si teneva in un lido, ma non è più rientrata - scrive - Vi prego diamo un aiuto a questa famiglia. Se qualcuno sa qualcosa mi contatti». La ragazza indossava pantaloncini di colore nero e un top nero con una scritta dorata.



