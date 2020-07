Ragazza scappa dalla quarantena per andare al mare: multata di 533 euro

ROVIGO – Domenica scorsa a Rosolina mare, in provincia di Rovigo, i carbinieri controllando un albergo hanno multato di euro 533 una ragazza di 25 anni, residente nel Veronese, per violazione della misura della quarantena precauzionale impostale da Ulss 9 scaligera di Legnago sino al 19 luglio. In pratica la giovane si era allontanata dalla propria residenza per andare al mare violando l'obbligo di isolamento domiciliare.

Sono stati numerosi i controlli a persone e veicoli effettuati dai carabinieri nelle ultime ore in Basso Polesine, tra Adria e Porto Viro.

Deferite in stato di libertà all'autorità giudiziaria quattro persone: un 29enne di nazionalità marocchina, senza fissa dimora, che stava vendendo 7 grammi di marijuana a un 21enne, residente nel Ferrarese; tre italiani un 23enne residente nel rodigino, un 39enne anch'egli di Rovigo e un 43enne, residente nel veneziano, sono stati denunciati per guida sotto l'influenza dell'alcool. Il 43enne anche in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Luglio 2020, 20:55

