Ilona, 16 anni, scappa di casa dopo una lite per lo smartphone. L'appello della mamma: «Torna, ti prego» FOTO

Ancora nessuna traccia di Ilona, la ragazza 16enne scomparsa da casa il 21 luglio ad Alfonsine, in provincia di Ravenna. E la paura e l'apprensione crescono di ora in ora sulla sorte di Ilona Bogus, la studentessa originaria della Moldavia ma residente nel piccolo centro romagnolo, che aveva litigato con la mamma per lo smartphone.

La lite con la madre

Giovedì, durante un'accesa lite con la madre, che le aveva più volte chiesto di mostrarle (per poi strapparglielo di mano) il telefonino con il quale stava messaggiando, la giovane si è allontanata da casa e da quel momento di lei non sì è saputo più nulla.

L'appello disperato di mamma Ludmila

Ilona, dalla sera di quello stupido litigio non riesco più a chiudere occhio. Mamma ti vuole bene e te ne vorrà per sempre. Non vedo l’ora di riabbracciarti": è il disperato appello lanciato dalle pagine del Resto del Carlino, di Ludmila. Ci sono state «svariate segnalazioni - spiega la mamma di Ilona - che non si sono rivelate veritiere. Ne sono arrivate da diverse località, tra cui anche fuori provincia come ad esempio da Rimini e San Giovanni di Ostellato in provincia di Ferrara. C'è poi chi sostiene di averla notata in un supermercato di Russi e che addirittura intenta a mangiare una pannocchia di granoturco a Bagnacavallo».

Le segnalazioni

Secondo una testimonianza ritenuta attendibile, la ragazza è stata vista per l’ultima volta su corso Garibaldi un paio di ore dopo la discussione familiare. Una chiamata fatta alla madre da una persona che aveva visto gli appelli della donna su Facebook e riportata dai quotidiani locali, ha inoltre collocato la minore alle 5.30 di venerdì su un treno Ravenna-Rimini. Altre segnalazioni ancora, la cui attendibilità è però dubbia, hanno collocato la ragazza nel Riminese, nel Lughese e nel Ferrarese.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Luglio 2022, 10:59

