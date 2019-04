Ragazza di 22 anni attraversa i binari e muore travolta dal treno

Potrebbe aver tentato di attraversare i binari la ragazza di 22 anni morta dopo essere stata investita da un treno nella stazione Marina di Cerveteri, vicino Roma. È una delle ipotesi al vaglio. La giovane potrebbe essere stata colpita di striscio dal convoglio e, dopo essere stata sbalzata, aver sbattuto la testa sulla banchina. Da chiarire se sia stata distratta da qualcosa, come da cuffiette per ascoltare la musica o dal cellulare. Al momento non sarebbero stati individuati testimoni diretti dell'incidente né telecamere che hanno immortalato quegli istanti. Sulla vicenda indaga la polfer.



Dalle prime informazioni, si ipotizzerebbe un'incidente. Gli agenti della Polfer stanno raccogliendo testimonianze e vagliando le immagini delle telecamere. A quanto riferito dai pompieri, al momento la linea ferroviaria Roma-Genova è sospesa in quel tratto nei due sensi.



Una volta completati i rilievi dell'autorità giudiziaria è ripresa la circolazione sulla tratta fra Maccarese-Fregene e Civitavecchia. I treni viaggiano ancora su un solo binario a senso unico alternato e si segnalano ritardi fino a un'ora. L'azienda ferroviaria ha riprogrammato il servizio. Il traffico è rimasto sospeso dalle 17,30 subito dopo l'incidente. © RIPRODUZIONE RISERVATA