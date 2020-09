Ragazza morta per una relazione gay, il fratello: «Volevo darle una lezione, era infettata»

«Volevo darle una lezione, era stata infettata». Queste le parole del fratello di, 22 anni, morta dopo essere caduta dallo scooter a) speronato dall'uomo. Michele Antonio Gaglione, è stato fermato dai carabinieri ai quali ha dato la folle spiegazione, giurando che non era sua intenzione uccidere la sorella.Inizialmente l'uomo rispondeva di lesioni personali, morte come conseguenza di un altro delitto e violenza privata, ma la sua posizione si è aggravata e il 30enne è finito in cella perIl giovane ha inseguito la sorella e il compagno, un ragazzo trans, per parecchi minuti, cercando con i calci di farli cadere dallo scooter in corsa, poi in una curva, il mezzo ha perso aderenza finendo fuori strada; Maria Paola è finita su un tubo per l'irrigazione, che le ha tranciato la gola.