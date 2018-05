Ragazza di 16 anni sta per lanciarsi dal cavalcavia: automobilista la salva

Venerdì 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha tentato di farla finita, dall’alto di un ponte. Fortuna che un automobilista di passaggio lungoin Veneto l’ha notata in piedi sul cornicione di un cavalcavia, e ha lanciato l’allarme chiedendo l’intervento della polizia stradale. Una corsa disperata quella degli agenti che, non riuscendo a trovarla, hanno chiesto il supporto di una pattuglia del commissariato e del 118 di Vittorio Veneto (Treviso).appena, è stata soccorsa e. Era confusa e agitata, ma stava bene. Nonostante le sue buone condizioni fisiche però, è stata accompagnata per accertamenti all’ospedale.