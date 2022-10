Ragazza di 16 anni scappa da scuola e attraversa l'Italia per il suo innamorato: fuga d'amore da Lodi a Caltanissetta

di Redazione web

Una romantica fuga d'amore, lunga centinaia di chilometri, attraversando l'Italia in tutta la sua lunghezza. La protagonista di questa storia, è una ragazza di 16 anni, che è partita da casa sua, in Lombardia, per raggiungere la Sicilia. Da Lodi a Caltanissetta, perché voleva rivedere il ragazzo di cui si era innamorata. A trovarla e a riportarla indietro, sono stati i carabinieri allertati dai genitori della sedicenne.

In volo dal suo amore

La giovane, in realtà, aveva scelto il mezzo più veloce per andare dal suo innamorato, l'aereo. La giovane, subito dopo la scuola, non è tornata a casa, allora i genitori l'hanno chiamata, ma lei ha mentito, dicendo che stava insieme ad un'amica. In verità l'innamorata era già in aeroporto, a Malpensa, in attesa del volo per raggiungere la Sicilia.

Irraggiungibile

Nel frattempo si era fatta sera, e la 16enne ancora non aveva fatto rientro, così i genitori hanno sporto denuncia ai carabinieri, perché l’adolescente era irraggiungibile al telefono. La ragazza, infatti, era già atterrata a Palermo ed a bordo di un bus stava raggiungendo Caltanissetta dove l’aspettava il suo giovane fidanzato. I carabinieri, allora, hanno localizzato il cellulare della giovane, e hanno contattato i colleghi di Caltanissetta che hanno trovato la ragazza alla stazione dei pullman. La fuga d'amore è finita così.

