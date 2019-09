Ragazza di diciotto anni stuprata: quattro mesi dopo arrestato un giovane accusato della violenza

Era lo scorso maggio quando una ragazza di diciotto anni fu stuprata in centro a Como. Quattro mesi dopo la polizia ha arrestato un 24enne di origini ecuadoriane con l'accusa di essere l'autore della violenza. Gli agenti hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare.



Secondo le indagini, il giovane aveva conosciuto la ragazza qualche giorno prima e, la sera del primo appuntamento, dopo una serie di avances rifiutate, ha abusato di lei in una zona isolata del centro cittadino. La ragazza aveva subito denunciato il fatto in questura. Giovedì 12 Settembre 2019, 22:01

