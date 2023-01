Ragazza di 25 anni, muore prima del brindisi al 2023: l'auto guidata dalla sua amica si schianta contro un albero

di Redazione web

Ha perso la vita poche ore prima di salutare il 2023. Valentina Vallenari Benedetti, 25 anni ed una strada ancora tutta da costruire, è morta in auto sulla strada provinciale 43, in seguito ad un frontale contro un albero, Breonio di Fumane, in Valpolicella, provincia di Verona. A guidare la macchina c'era la sua amica, la vittima era seduta di fianco al posto del passeggero, ma lo schianto non le ha lasciato scampo. Sul posto è interventuo il personale del 118, che dopo il tentativo di rianimarla, ha portato Valentina all’ospedale di Borgo Trento, dove è deceduta per i traumi subiti, scrive il Corriete Veneto.

Cosa è successo

La vittima 25enne, insieme all'amica alla guida, era attesa ad una festa con amici a Breonio, per brindare alla mezzanotte; secondo una prima ricostruzione, infatti, erano ancora le 23.30, quando Verona Emergenza ha ricevuto la chiamata di soccorso. La conducente ha riportato qualche lieve ferita, al contrario di Valentina, ma è gli esami tossicologici riveleranno se a causare l'incidente è stato un abuso di alcol o sostanze stupefacenti.

Il ricordo speciale

«Era una brava ragazza, solare, in grado di mettere a proprio agio il prossimo. Sapeva rimboccarsi le maniche e quando si metteva giù, lavorava a testa bassa, una persona buona nell’animo, bella per chi l’ha conosciuta» è il ricordo di Alessio, il fratello di Valentina, imprenditore che le aveva offerto un lavoro come segretaria. E' probabile che gli inquirenti iscrivano nel registro degli indagati l'amica alla guida dell'auto, per omicidio stradale, ma il fratello non nutre rancore nei suoi confronti: «Mi dispiace, dato che loro erano molto amiche». 62 le vittime sulle strade del veronese nel 2022, l'ultima è stata proprio Valentina.

