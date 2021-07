Ragazza colpita per strada da un uomo con l'accetta: è caccia all'aggressore

Aggredita in strada da un uomo che brandiva un'ascia e che l'ha colpita alla nuca con il manico in legno dell'accetta: è successo a Castelleone, in provincia di Cremona, e la ragazza, una 26enne residente in paese, è stata soccorsa, trasportata in ospedale e poi dimessa con una prognosi di quindici giorni.

L'agguato è avvenuto questa mattina lungo la ciclabile per Santa Maria in Bressanoro alle otto e da quell'ora è caccia all'uomo, con i carabinieri delle Compagnie di Cremona e Crema mobilitati nelle ricerche. Nelle mani degli inquirenti c'è, di fatto, solo la descrizione fornita dalla vittima. Stando alle sue dichiarazioni, non conosceva l'uomo, che l'avrebbe quindi aggredita a caso. A terra, nel punto dell'agguato, i militari hanno trovato il manico dell'accetta e una ciabatta. La 26enne è riuscita a fuggire grazie anche alla presenza di un'altra donna.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Luglio 2021, 17:56

