Ragazza di 17 anni aggredita alle spalle sotto casa, salvata dal padre che era la telefono con lei

Una ragazza di 17 anni aggredita in strada e salvata dal padre, con cui era al telefono. Una coincidenza fortuita a Piacenza, dove una minorenne, nelle vicinanze di casa dove stava tornando dopo una serata fuori con gli amici, è stata aggredita sessualmente da un uomo che le avrebbe tappato la bocca, sorprendendola alle spalle. La giovane, in quell'esatto istante, era al telefono con il padre, a cui è riuscita a chiedere aiuto.

Grida di aiuto

In pochi istanti, l'uomo si è affacciato dalla finestra di casa, nel quartiere Belvedere, inizando a gridare contro l'aggressore che è scappato via e su cui ora stanno indagando i carabinieri di Piacenza, per tentata aggressione sessuale ai danni di minore. A salvarle la vita o comunque a scongiurare un possibile stupro, è stata la prontezza dei riflessi insieme al coraggio della ragazza che ha urlato, mentre l'uomo la stava palpeggiando nelle parti intime.

