Ragazza 18enne precipita dal balcone di un hotel: è grave. «Caduta dopo malore, forse per le droghe»

Una ragazza di 18 anni di Prato è precipitata dal balcone di un hotel, ieri sera a Riccione, e si trova ora ricoverata in ospedale a Cesena in prognosi riservata. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri sembrerebbe che la giovane, precipitata dal secondo piano (un volo di circa 7 metri) sarebbe caduta per un malore mentre prendeva aria sul balcone.

Nella notte la 18enne è stata sottoposta a un intervento chirurgico per le lesioni interne riportate. Indagano sul caso i carabinieri della compagnia di Riccione che hanno sentito diversi testimoni. Il malore sarebbe legato, secondo le indagini dei militari, a un uso eccessivo di stupefacenti.

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Agosto 2021, 16:39

