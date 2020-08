Ragazza di 17 anni perde l'equilibrio, precipita dal muretto e muore davanti agli amici

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Agosto 2020, 15:32

accidentalmente da un muretto che costeggia una strada statale, a circa un chilometro da Irsina (Matera), dove viveva. Secondo quanto si è appreso, la ragazza, insieme ad alcuni amici, aveva raggiunto la zona dove è avvenuto l'incidente, frequentata dai giovani che vi passano parte delle notti estive per godere del clima più fresco.da un'altezza di circa sei metri: è caduta su un letto di cemento ed è morta. I suoi amici hanno chiesto l'intervento del 118, ma all'arrivo dei soccorsi era già morta. Il cadavere è stato recuperato dai Vigili del fuoco. Il sostituto procuratore della Repubblica di Matera sta ascoltando gli amici che erano con la diciassettenne per ricostruire la dinamica dell'incidente. L'amministrazione comunale di Irsina è intenzionata a proclamare il lutto cittadino per il giorno dei funerali.