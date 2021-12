Ragazza di 16 anni si sveglia dopo un mese di coma e saluta la madre

Si sveglia dopo un mese dal coma e saluta sua mamma. Una ragazza di 16 anni a Siena era rimasta vittima di un brutto incidente che l'ha portata a stare in coma per un mese. Proprio in questi giorni però la giovane si è svegliata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Le Scotte di Siena, dove la 16enne si trovava ricoverata dall'11 novembre.

Le prime parole sono state per la mamma, presente accanto a lei, ed è stato un semplice saluto che però racchiude la vittoria della sua battaglia per la vita. Come riporta il quotidiano Il Tirreno, la 16enne è rimasta vittima di un sinistro stradale insieme al compagno Federico l'11 novembre, quando tonando da Grosseto la macchina è sbandata finendo fuori strada.

La ragazza riportò una brutta frattura alla base cranica, per questo i medici l'hanno messa in coma farmacologico. Man mano che le sue condizioni miglioravano i dottori hanno inziato il risveglio, andato a buon fine. Ora la 16enne dovrà fare ancora molta terapia, ma finalmente potrà ricominciare ad interagire con il mondo esterno e con i suoi cari.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Dicembre 2021, 14:29

