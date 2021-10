Viola, uccisa a 15 anni da un colpo di fucile: «È stato il fratellino 13enne, non il papà». Ma non è imputabile

È stato il fratellino 13enne e non il padre a uccidere Viola, la ragazzina di 15 anni che ieri ha perso la vita nel bresciano a San Felice del Benaco. Colpa di una fucilata partita da un'arma che padre e figlio le stavano mostrando: il 13enne ha premuto il grilletto inavvertitamente e ha colpito la sorella in pieno petto, uccidendola sul colpo.

La ricostruzione è emersa dall'interrogatorio del padre, l'ex assessore Roberto Balzaretti, che è stato sentito nella notte dal pubblico ministero di Brescia Carlo Milanesi. Il ragazzino, avendo solo 13 anni, non è imputabile. Il padre è indagato per omessa custodia delle armi e per aver messo nelle mani del figlio il fucile da caccia, regolarmente detenuto così come un'altra decina di fucili, dal quale è partito il colpo che ha raggiunto la ragazzina al petto uccidendola sul colpo. La vicenda adesso dovrebbe passare sotto la competenza della Procura dei Minori.

