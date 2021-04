Ragazza di 24 anni violentata e uccisa a coltellate: choc nel napoletano. «Aveva lividi e caviglie spezzate»

Choc nel napoletano dove una ragazza di 24 anni, Grazia Severino, è morta in ospedale dopo essere stata violentata e accoltellata. È successo a Pompei, dove la giovane è stata soccorsa dal 118 in un garage di via Carlo Alberto I Traversa: trasportata in ospedale a Castellammare di Stabia, è morta in seguito alle ferite riportate. Sul corpo i sanitari hanno riscontrato tre coltellate all'addome e segni di violenza sessuale, oltre alla frattura di entrambe le caviglie.

La vittima era nata il 30 aprile del 1997: domani avrebbe compiuto 24 anni. Subito tra le ipotesi era emersa quella di un'aggressione a sfondo sessuale: sulla vicenda sono in corso indagini dei Carabinieri di Castellammare di Stabia e dei Carabinieri di Pompei. Inizialmente si era parlato di una ragazzina di 14 anni, ma successivamente è emerso che invece la vittima è una ragazza di 24. Le indagini dei carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'omicidio e il luogo esatto della brutale aggressione, che potrebbe essere stata compiuta da una o più persone.

