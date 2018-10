Ragazzina di 14 anni molestata da un 50enne nella stazione della metro

Martedì 23 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Unaaspettava di prendere la metro per tornare a casa da scuola. Mentre era nella sala d'aspetto della stazione di Busto Arsizio, in provincia di Varese, è stata avvicinata da un, di nazionalità cinese, che ha iniziato a farle. Poi l'haTerrorizzata e in lacrime per lesubite, l'adolescente ha chiesto aiuto e alcuni viaggiatori che sono intervenuti impedendo al 50enne di fuggire. Il responsabile è stato fermato con l'accusa di violenza sessuale dalla Polizia di Stato. A chiedere l'intervento della pattuglia, dopo aver sentito la ragazzina gridare, sono stati alcuni pendolari.