Ragazza di 13 anni si lascia travolgere dal treno: genitori non le permettevano di uscire la sera

Traffico sospeso sulla linea ferroviaria Bologna-Ancona per l'investimento di una persona sui binari tra Cesena e Villa Selva (Forlì) avvenuto poco dopo le 7 di questa mattina. Sul posto l'autorità giudiziaria per i rilievi. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione dei treni, sia regionali sia Frecce in transito tra Pescara e Milano, Ancona e Milano, Venezia e Lecce.



E' una ragazzina di 13 anni (e non una donna come si era appreso in un primo momento) la vittima dell'investimento di un treno merci sui binari alle 4.30 della scorsa notte a un chilometro dalla stazione di Cesena in direzione nord. L'ipotesi più accreditata, secondo quanto ricostruito dalla Polizia cesenate, è quella del suicidio. La tredicenne ha infatti lasciato un biglietto a casa. Tra i motivi che l'avrebbero spinta al gesto un ennesimo diverbio coi genitori sulle serate trascorse fuori, spesso fino a tarda ora.



L'investimento ha provocato la sospensione per due ore e mezzo della linea ferroviaria Bologna-Ancona, con cancellazioni e ritardi di treni regionali e a lunga percorrenza. Dalle 9.36 la circolazione risulta in graduale ripresa con un allungamento dei tempi di percorrenza fino a tre ore e 20 minuti per i treni in viaggio. Sabato 21 Settembre 2019, 11:12

