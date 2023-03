Ragazza di 13 anni aggredita con le forbici, le due compagne ascoltate dagli inquirenti. Ecco cosa hanno detto

Eleonora Daniele nel corso del programma Storie Italiane torna sul caso della 13enne aggredita da due coetanee con le forbici a Castelbelforte, in provincia di Mantova. La ragazza è stata salvata grazie all'intervento di una donna che ha sentito le sue grida mentre andava a trovare sua madre.

Ragazza segregata, un vicino a Storie Italiane: «Sentivo le sue urla». Tenuta in una stanza senza cibo e bagno

Saman Abbas, lo zio confessa: «Quando l'hanno seppellita ero lì, mi sono allontanato perché non volevo vedere»

Il colloquio

Oggi è in fase di guarigione, almeno dal punto di vista fisico, ma nel frattempo sono state ascoltate le due 13enni. Non si sa molto sul colloquio con le autorità, le giovani non possono essere nemmeno imputate a causa della loro giovanissima età. Pare però che siano state collaborative, una di loro ha raccontato di aver mandato un messaggio alla vittima e di averle dato appuntamento nel parco, l'altra invece avrebbe portato le forbici.

Nessuna motivazione

Nessuna delle due è riuscita a dare una motivazione al terribile gesto, ma la ragazza che non aveva le forbici starebbe dando tutta la colpa all'altra dicendo che non voleva fare una cosa del genere e la giovane che si è invece accanita sulla vittima si è chiusa in un silenzio assoluto, come confermato anche dal sindaco della città. Tutte e tre le ragazze frequentavano la stessa scuola.

Accoltella il marito 76enne dopo una lite e poi chiama i carabinieri. Arrestata donna di 34 anni https://t.co/IOEL0rh8AJ — Leggo (@leggoit) March 2, 2023

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Marzo 2023, 11:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA