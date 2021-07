Raffaella Carrà, la sua voce risuona in città per omaggiarla. Ecco dove

La morte di Raffaella Carrà ha sconvolto l'Italia intera. In tanti, da ieri, hanno reso omaggio alla regina della musica e della televisione italiana e le iniziative continuano. A Firenze, ad esempio, la voce di Raffaella Carrà ha risuonato per tutto il giorno per omaggiare la show girl scomparsa all'età di 78 anni.

A Firenze, il sindaco Dario Nardella ha deciso di rendere omaggio a Raffaella con la sua voce. Una donna e artista immortale in grado di contagiare con la sua allegria. Un'allegria sempre presente nella sua voce e nelle sue canzoni che hanno riusonato in Piazza della Signoria, sotto la sede del comune in Palazzo Vecchio, ma anche al Mandela Forum, l'Hub vaccinale allestito nel capoluogo toscano e in tutte le fermate della Tramvia.

Il ricordo migliore che si potesse fare al caschetto biondo più celebre d'Italia. Un'ondata di allegria che sicuramente avrebbe fatto tanto piacere a Raffaella.

Ciao Raffaella, donna e artista immortale, oggi tutta #Firenze ti ricorda così. La tua voce risuona in Piazza della Signoria, al Mandela Forum e in tutte le fermate della tramvia. Ci mancherai!#RaffaellaCarrà pic.twitter.com/ZyO4QqoWQX — Dario Nardella (@DarioNardella) July 6, 2021

