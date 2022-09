Perde il controllo della Lancia Y e sfonda la balaustra: Raffaele morto 21enne

Incidente mortale questa notte a Castellaneta, in provincia di Taranto, nei pressi della stazione in via Aldo Moro. Un ragazzo di 21 anni, Raffaele Laera, poco dopo la mezzanotte, si è ribaltato con la sua auto - una Lancia Y - per cause ancora da accertare: è finito in una scarpata e per lui non c'è stato nulla da fare.

Sono intervenuti il personale del 118 e le forze di polizia ma purtroppo è stato possibile solo constatare il decesso del giovane che ha sfondato con il proprio mezzo la balaustra.

Il cordoglio dell'ex sindaco

L'ex sindaco di Castellaneta, Giovanni Gugliotti, in un post su Facebook si è detto sconvolto dalla tragedia: "Questa mattina Castellaneta si è svegliata con un dolore immenso per la perdita di un suo giovane figlio".

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Settembre 2022, 22:35

