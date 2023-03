Raffaele Capperi commuove il web: «Soffro di ansia e depressione. Ho bisogno di parlare con qualcuno»

di Redazione Web

Raffaele Capperi, tiktoker di successo, con i suoi video ha scelto di raccontare la sua esperienza con la disabilità e con il bullismo. L'ultimo esperimento sociale, condiviso su TikTok sul suo profilo @raffaelecapperi, ha colpito moltissimi utenti e mira a testare l'empatia delle persone.

Un video che porta alla riflessione e alla consapevolezza che l'empatia non è di tutti, perché sono poche le persone che hanno la capacità di mettersi nei panni dell'altro. In questo video si può notare che Raffaele ha ricevuto sia indifferenza che abbracci.

«Nonno Giovanni non parla ed è solo nella Rsa», Silvia lo adotta e i video commuovono il web

Totti, Noemi Bocchi parla della malattia: «Grazie per la vostra vicinanza. Dovrei operarmi, ma ho paura»

Raffaele Capperi e la lotta al bullismo

Affetto dalla sindrome di Treacher-Collins, originario di Monticelli d’Ongina, in provincia di Piacenza, Raffaele ha vissuto un'infanzia di prese in giro dai suoi compagni di scuola a causa dei segni della malattia sul suo viso. Oggi, grazie alla popolarità ottenuta sui social, è diventato un punto di riferimento per la lotta al bullismo.

Lo scopo dell'esperimento sociale di Raffele era riuscire ad attirare l'attenzione con un cartello con scritto: «Soffro di ansia e depressione. Ho bisogno di parlare con qualcuno». Purtroppo però, poca considerazione e molta indifferenza da parte di molti. Solo una persona dall'animo gentile si è fermata e gli ha offerto un caffè. «Un gesto gentile che non è rimasto indifferente. Ha voluto chiacchierare con me e questo dimostra che le persone empatiche esistono. Sono poche ma esistono!», ha scritto Raffaele Capperi.

I commenti al video

Numerosi sono i commenti da parte degli utenti di TikTok che hanno espresso le loro riflessioni a riguardo. «Mi fa paura l'indifferenza della gente. Per fortuna le belle persone esistono!», ha scritto un utente. E ancora: «Poche persone ma qualcuno empatico esiste ancora... il resto indifferenza totale. Solo chi lo vive può capire!».

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Marzo 2023, 18:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA