Radio Maria, la vignetta choc: «Le donne non fanno figli, preferiscono i gatti». Rimossa dopo gli insulti

Venerdì 7 Giugno 2019, 21:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una donna in abbigliamento da casa con un gatto in braccio e altri due ai suoi piedi: è così che Radio Maria raffiugra le ragazze del nostro tempo, in una vignetta che ironizza sul calo delle nascite e sulle donne che non partoriscono più. La vignetta è stata, ma dopo alcune ore è stata rimossa.Il motivo? I tanti, troppi commenti offensivi verso quello che doveva essere un disegno satirico, ma che per qualcuno si è rivelato un vero e proprio affronto. La vignetta vede una strada in salita, con in cima una donna - presumibilmente di inizio secolo -, poi gradualmente un’altra mamma con due figli e infine la penultima con un solo bimbo. Insomma, più avanza il tempo, meno bambini vengono partoriti.Poi l’ultima già descritta appunto: una ragazza con, due gattini ai suoi piedi e un terzo gatto in braccio.: il messaggio è che più passa il tempo, più le donne preferiscono avere un animale domestico piuttosto che avere dei figli.