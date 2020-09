​"Corri la tua Race": eventi in 30 città italiane ed europee per sostenere la lotta al tumore al seno

Patrizia ha un tumore al seno, rifiuta la chemioterapia per far nascere sano il proprio figlio: equipe di oncologia la salva

Dal 25 al 27 settembre, Komen Italia insieme a Think Pink Europe, un network di organizzazioni non profit attive in tutta Europa nella tutela della salute delle donne, organizza“Corri la tua Race” coinvolgerà in modo particolare leche avrebbero dovuto ospitare una RACE FOR THE CURE nel 2020 per promuovere l’importanza della prevenzione, sostenere la ricerca e garantire la possibilità di ricevere cure di eccellenza alle donne che si stanno confrontando con questa malattia anche durante la pandemia.Per partecipare a “Corri la tua Race” è sufficiente iscriversi a una squadra o crearne una nuova e trovare poi il proprio modo per attivarsi (ad esempio: correre nel parco sotto casa, passeggiare nel proprio quartiere, creare un evento “speciale” o prendere parte a una delle tante attività che saranno organizzate nelle diverse città come la Caccia al Tesoro di Roma) e condividere la propria testimonianza sui canali social ufficiali dell’iniziativa.Tutti i contenuti social pubblicati dai partecipanti saranno raccolti in un unico spazio online, il Social Wall: un luogo dove potremo essere finalmente vicini, uniti per la lotta ai tumori del seno. Basterà pubblicare una foto o un video utilizzando gli hashtag ufficiali della manifestazione #RFTC2020 #raceforthecure #komenitalia e taggando @komenitalia – ricorda il Prof. Riccardo Masetti, Presidente della Komen Italia e Direttore del Centro di Senologia della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma. Nei primi 5 mesi del 2020, in Italia sono stati eseguiti circa un milione e quattrocentomila esami di screening in meno rispetto allo stesso periodo del 2019 e questi ritardi sono causa non solo di una riduzione delle nuove diagnosi di tumore della mammella (2.099 in meno) ma anche di maggiori complessità e rischi nei percorsi di cura. Dobbiamo oggi più che mai unire le forze per garantire a chi si ammala di tumore del seno le migliori possibilità di guarigione e la nuova manifestazione europea ha esattamente questo significato».Saranno le piazze d’Italia i centri di aggregazione di queste forze. Prima fra tutte,che ospiterà la Carovana della Prevenzione, il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile che Komen Italia svolge in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma. Grazie alla nuova partnership con il Parco archeologico del Colosseo e al sostegno di Fondazione Johnson&Johnson, a partire dal 25 settembre, Komen Italia offrirà prestazioni cliniche e diagnostiche gratuite, soprattutto alle donne con più difficoltà di accesso ai percorsi di cura. Per ulteriori informazioni: www.komen.it E sempre nella straordinaria cornice storico-archeologica del Parco del Colosseo, il 26 settembre verrà organizzata una giornata all'insegna del benessere psicofisico con sessioni gratuite di mindfulness, Qi Gong e attività fisica. Per info e partecipazione scrivere a: terapie.integrate@policlinicogemelli.itAnche in altre piazze di Roma e delle città che storicamente ospitano la Race for the Cure () verranno allestiti speciali Punti Komen per iscriversi alla manifestazione e organizzare iniziative di promozione della salute femminile insieme a volontari, sostenitori, Donne in Rosa e partner dell’Associazione. Presso i Punti Komen Italia sarà possibile ritirare la “Mappa del Sostenitore Virtuoso”, un itinerario ricco di premi per stare insieme a distanza e sostenere Komen Italia. La Mappa suggerisce ai partecipanti diverse modalità per aiutare l’Associazione: un’attività ludica per grandi e piccoli.Anche il Mater Olbia Hospital si mobilita al fianco delle “Donne in Rosa”, sostenendo le. L’intero weekend sarà dedicato alla prevenzione femminile con offerta di esami clinici e incontri individuali. In particolare, nella giornata di domenica 27 settembre, Mater Olbia Hospital apre le porte alle donne del territorio all'insegna della cura e della prevenzione dei tumori del seno. Le prenotazioni sono aperte da venerdì 18 settembre a mercoledì 23 settembre. Per informazioni: 0789.1899.333Il 25 settembre sarà possibile seguire in diretta sui canali social la proclamazione delil premio per l’innovazione nella cura del tumore al seno metastatico promosso da Komen Italia, ItaliaCamp e Pfizer, in collaborazione con Fondazione AIOM ed Europa Donna con l’obiettivo di valorizzare idee e progetti innovativi e fornire risposte e soluzioni concrete ai bisogni di cura e al miglioramento delle condizioni di vita delle pazienti con tumore metastatico.per divertirsi fra storia e modernità e vivere una coinvolgente avventura urbana. Grazie a questo gioco si potranno scoprire angoli nascosti e aneddoti storici della città, rivalutando l’importanza culturale del territorio romano. Per maggiori informazioni: www.komen.it/caccia-al-tesoro-corri-la-tua-race/prenota Komen Italia ringrazia tutti i suoi partner – in particolare Johnson&Johnson, Aveeno, Pfizer, Oysho, Vidermina, Boots, Golf Club Margara, Grandi Stazioni – per aver generosamente scelto di continuare a sostenere la salute delle donne e la Komen Italia anche durante la pandemia.Un ringraziamento speciale alle madrine di Komen Italia Maria Grazia Cucinotta e Rosanna Banfi e a tutti coloro che hanno contribuito a far crescere la Race for the Cure in questo anno così particolare: le Istituzioni, i Comuni delle città che la ospitano, il mondo dello sport, della tv, dello spettacolo e del web, tutti i media e in particolare, la Responsabilità Sociale Rai, La7, Discovery Italia e TRM Network.È possibile iscriversi alla campagna “Corri la tua Race” sul sito www.raceforthecure.it oppure recandosi presso uno dei punti di iscrizione (a Roma: Colosseo, Piazza del Popolo, Largo Colonna).