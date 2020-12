Raccoglie i bigliettini con la lista della spesa dimenticati al supermercato: la collezione è esilarante

Ci sono gli ingredienti per un dolce, i prodotti per l'igiene quotidiana, le medicine da acquistare in farmacia. C'è tutto un mondo nelle liste della spesa scritte in fretta e furia sui fogliettini di carta. Un 31enne di Udine ha deciso di raccogliere quelli che finiscono sul pavimento dei supermercati o che cadono nei carrelli, presumibilmente per disattenzione. Un'originale collezione che ricorda le abitudini della protagonista del "Favoloso mondo di Amelie", dedita a racimolare le foto tessera sgradite e abbandonate per immaginare delle storie.

In una delle poche forme di scrittura a mano rimaste non sfuggono i disegnini, le spiegazioni ulteriori di mamme e nonne premurose, i conti per la divisione equa delle spese. «Un trattato di sociologia», si legge in un post diventato virale su Facebook, che ricorda come questi bigliettini abbiano sostituito i messaggi appallottolati tra i banchi di scuola. Ed è così che in uno di quelli recuperati e sottratti al degrado si legge «Guardami ogni tanto».

Dando un'occhiata alle foto che ritraggono i foglietti il sorriso è assicurato. E non soltanto perché alcuni sono scritti trasgredendo le più semplici regole di grammatica, ma anche perché possono raccontare piccole storie di vita quotidiana. Ci sono gli appunti di chi effettivamente va a fare la spesa e le raccomandazioni delle persone care, quelle che, come in un famoso film di Totò, chiedono proprio quello che hanno scelto e al lungo elenco accompagnano l'esortazione a rinunciare se non possono essere accontentati: «Sennò desisti».





Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Dicembre 2020, 13:18

