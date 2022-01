Quirinale. Conte-Di Maio, scontro aperto sul caso Belloni

Ognuno chiede all’altro «un chiarimento politico», dopo gli esiti dell’elezione per il Quirinale. Tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio è ormai guerra aperta. L’ex premier intende anche portare la questione direttamente davanti agli iscritti. Di Maio imputa alla leadership di Cote il naufragio dell’ipotesi Belloni e la rielezione di Mattarella. «È chiaro che ci sono diversi aspetti che vanno chiariti» dice il titolare della Farnesina. Ma a Conte non va giù l’idea di fare da capro espiatorio, e rimprovera il ministro del mancato confronto con la dirigenza del partito durante le trattative. «Se Di Maio parla di fallimento, lo chiarirà perché lui era in cabina di regia» attacca il leader pentastellato.

Lunedì 31 Gennaio 2022

