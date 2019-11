«Picchiata perché lesbica». Denuncia choc di una 15enne a Torino.

Aggredita a Porta Nuova all'uscita dalla metropolitana e accusata di essere lesbica perchè vestita con abiti troppo maschili. È quanto avrebbe subito una ragazza di 15 anni che, giovedì scorso, sarebbe anche stata colpita al volto con un pugno da uno sconosciuto. Il fatto è riportato da Arcigay Torino, il cui presidente Riccardo Zucaro sottolinea: «non è il primo caso di violenza a sfondo lesbofobico di quest'anno a Torino». «Da anni - prosegue Zucaro - Arcigay Torino lotta contro le discriminazioni e la violenza omo-lesbo-bi-transfobica. Chi incarna i principi di una cultura fortemente patriarcale e machista esercita con sempre maggiore violenza un'azione di oppressione nei confronti di chi non si colloca in ruoli precisi, a volte sfociando in aggressioni fisiche. Per questo, vogliamo non solo denunciare l'accaduto, ma muoverci il più possibile per arginare questi fatti», conclude esprimendo «piena solidarietà e sostegno» alla giovane.

Sulla vicenda interviene anche l'assessore ai Diritti della Città di Torino, Marco Giusta. « Torino - osserva - vorrebbe liberarsi una volta per tutte dalle discriminazioni, che però tornano fuori ogni volta creando nuove correlazioni, come in questo caso, dove tra lesbofobia e violenza di genere il confine è labile. L'unica vera soluzione è una legge nazionale, che garantisca non solo la persecuzione del reato, ma crei una trasformazione culturale diffusa, a iniziare dalle scuole». «Nel frattempo proviamo a costruire una società che non resti ferma quando vede un gesto di discriminazione e violenza», conclude Giusta che si dice «personalmente e istituzionalmente rattristato dal fatto che nessuno è intervenuto in difesa della giovane a cui sono vicino».

Lunedì 4 Novembre 2019, 16:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA