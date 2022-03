Quarta dose, la Fda ha deciso: «Tutti gli americani over 50 dovranno fare il richiamo»

La Food and Drug Administration americana ha autorizzato una la quarta dose dei vaccini anti Covid di Pfizer-Biontech e di Moderna per coloro che hanno dai 50 anni in su oltre che per alcune categorie di immunocompromessi. L'agenzia regolatoria dei farmaci negli Stati Uniti ha deciso: tutti gli americani over 50 dovranno fare la quarta dose.

Fino a oggi il booster era raccomandato solo alle persone fragili e immunocompromesse. Quest'ultima categoria è quella per cui la quarta dose è prevista anche in Italia, ma le posizioni dei paesi europei sono al momento diverse, con alcune nazioni come Gran Bretagna, Francia e Germania disposte a raccomandare la nuova iniezione.

L'Ema, Agenzia europea per i medicinali, ha spiegato che non esistono evidenze scientifiche per raccomandare a tutti il nuovo richiamo. A ribadire questa posizione è stato oggi anche il Ministro della Salute Roberto Speranza, che però ha auspicato una posizione comune in tutto il continente: «Penso che sia arrivato il momento di discutere insieme, a livello europeo, su come affrontare le prossime settimane e, in modo particolare, lavorare per avere una posizione univoca su tempi e fasce generazionali a cui somministrare la quarta dose».

