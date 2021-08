Speranza: «Stop a mini quarantena per i vaccinati (o con tampone negativo) in arrivo dalla Gran Bretagna»

«Ho firmato un’ordinanza di proroga delle misure restrittive per arrivi da altri Paesi. Si dispone il superamento della mini quarantena di 5 giorni per chi viene dal Regno Unito nel caso in cui sia stato completato il ciclo vaccinale e contemporaneamente si abbia un test negativo». È quanto annunciato sul profilo Twitter dal ministro della Salute Roberto Speranza.

L'ordinanza del ministro Speranza

Dal 31 agosto quindi non sarà più in vigore la mini quarantena di 5 giorni per i viaggiatori in arrivo da Regno Unito se hanno completato il ciclo vaccinale e risultino negativi al test. Questo prevede l'ordinanza appena firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza. Il documento proroga invece le misure restrittive già in vigore per i cittadini provenienti da altri Paesi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Agosto 2021, 18:32

