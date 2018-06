Latina, quando i bulli rom dettavano legge anche a scuola

Giovedì 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Latina si è abituata a vedere volare elicotteri nel cielo per operazioni che portano in carcere politici, consiglieri, dirigenti e parlamentari. Nella città di destra, tra i cittadini ogni volta il commento è lo stesso: oh, ci hanno fregato. Li abbiamo votati e non ci siamo accorti dei trucchetti che c'erano dietro e che anziché amministrare la cosa pubblica pensavano agli interessi personali. Quando gli elicotteri, invece, arrestano note famiglie rom del Capoluogo e scavalcano i cancelli del quartiere out a tutti gli altri il commento è diverso: finalmente. Già, perché la storia delle estorsioni, delle botte, dello spaccio, del terrore e del clan Di Silvio che è penetrato dentro la città la conoscono tutti, ognuno ha un aneddoto da raccontare a riguardo. Dieci anni fa, ad esempio, era la volta dei furti delle giacche. E in realtà "furti" non è neanche la parola corretta perché i Di Silvio pretendevano i giubbotti, quelli costosi da 500 euro l'uno che andavano di moda al tempo.Le vittime erano i ragazzi che andavano al liceo, che venivano avvicinati fuori da scuola, a ricreazione, dentro l'ascensore per andare ad una festa o nella centralissima piazza della Libertà. Guai a dire di no, altrimenti erano botte. E guai a tirarla per le lunghe, altrimenti era tutto il gruppo a prenderti di mira. C'è chi raccontava di aver dato giacca, jeans, scarpe ed essere scappato in mutande. C'è chi non è più andato a scuola per mesi per riprendersi psicologicamente da quanto successo. Le ragazze del tempo, invece, si incastravano nel giro per colpa di questioni di cuore. A sedici anni era un attimo innamorarsi di quello che sembrava un bullo, e poi ti portava dentro la casa con i troni e i mobili dorati a provare l'abito da sposa per entrare a far parte della dinastia.Quelle fortunate si vantavano con le amiche, raccontando che il loro fidanzato rom le amava davvero perché le teneva lontane dalla droga, pur spacciando. Quelle sfortunate finivano a vendere cocaina in un attimo ai giardinetti, in piazza, davanti scuola, alla luce del sole. Se all'inizio poteva sembrare “divertente” uscire di nascosto dalle mamme con il ragazzo sbagliato, i guai iniziavano se una di loro voleva chiudere la storia. Allora i Di Silvio arrivavano in quattro-cinque in classe e pretendevano che la professoressa facesse uscire la studentessa: «Oh, pressoré, si faccia una camomilla eh. È sicura che non vuole far uscire la ragazza?» dicevano. Estorsioni, droga, botte e terrore. Gli stessi reati con i quali ora 25 esponenti sono finiti in carcere nell'operazione Alba Pontina e per i quali, come ai tempi di Don't Touch, Latina ringrazia. Proprio perché lo sapeva già.