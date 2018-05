di Cristina Liguori

Scenario del dramma il popoloso comune di Qualiano, in provincia di Napoli, che da stamane segue con il fiato sospeso la tragedia in via Campana 326, dove da decenni vive la famiglia De Falco. «Persone tranquille, anche Pasquale non ha mai creato problemi», dicono i vicini. E invece stamane la follia ha fatto irruzione in quella casa.

Pasquale, ricorda chi lo conosce, era un giovane senza problemi fino a una decina d'anni fa. Laureato, cominciò a curarsi per una depressione, insorta pare dopo una delusione sentimentale. Secondo un amico, di recente era entrato in contrasto con i genitori che spesso cercavano di spronarlo affinché uscisse dallo stallo in cui viveva, anche dal punto di vista lavorativo. Disagi e liti che col tempo si sarebbero aggravati. Fino agli spari di oggi, all'omicidio e a un'incredibile giornata di tensione.

Il 37enne non ha voluto parlare con il suo psichiatra restando sulla sua posizione di sfida contro tutto e tutti. In strada, in tenuta antisommossa e armati di fucile, ci sono le squadre speciali. Le armi puntate al balcone. Solo alle 21 è scattato il blitz delle forze dell'ordine. Si sono udite due deflagrazioni, la seconda di minore entità, seguite da due raffiche di colpi di arma da fuoco. Così è stato braccato il 37enne che da questa mattina ha tenuto tutti con il fiato sospeso. I carabinieri lo hanno fermato e subito disarmato per evitare che sparasse e uccidesse qualcun altro. Così è terminata questa estenuante giornata di tensione a Qualiano.

Giovedì 3 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 04-05-2018 00:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il cadavere di Teresa è ancora lì sul balcone. Da otto ore il corpo giace in una pozza di sangue che solo la pioggia sta lavando via lentamente. Con lei a poca distanza c’è Pasquale De Falco, 37 anni, sofferente psichico in cura da una decina d'anni. Non si arrende, non fa un passo indietro, non depone le armi. L’ultima carta a disposizione dei militari è la sorella del 37enne. La giovane è salita in casa scortata dai carabinieri. Munita di giubbotto antiproiettili sta tentando di convincere il killer ad arrendersi e a lasciare che i medici e gli addetti ai lavori prelevino il corpo della madre rimasto sotto la pioggia per diverse ore.La pioggia non ha lasciato tregua e non ha pulito la coscienza di Pasquale che nonostante l’estenuante trattativa non ha ceduto. Per l’intero pomeriggio ha seguito i siti on line e le dirette Facebook per monitorare quanto accade all’esterno di casa sua. Sul posto si sono concentrati i carabinieri di Qualiano, di Giugliano e dell'Aliquote di Pronto intervento che non lo hanno lasciato solo un minuto.Il padre, Antonio, pensionato dopo una vita di lavoro nel settore edile, esce per recarsi in campagna dove coltiva un piccolo appezzamento. Pasquale e Teresa restano soli. L'uomo riesce a trovare le chiavi dell'armadietto blindato in cui il padre custodiva il fucile, e si impossessa dell'arma. Verso le 10.30, gli spari: vengono chiamati i carabinieri che in pochi minuti sono sul posto. Sul terrazzino del primo piano, affacciato sul cortile interno della palazzina, scorgono il cadavere della donna. Il figlio punta il fucile da caccia regolarmente detenuto dal padre anche contro i militari. Un testimone riferisce di aver sentito sparare quando i carabinieri hanno varcato il portone. La zona viene isolata, i negozi che si affacciano su via Campana chiusi. I carabinieri presidiano gli accessi, salgono sui balconi vicini alla casa della tragedia. Si cerca il dialogo con il 37enne. Il padre viene rintracciato e condotto sul posto per provare a far ragionare l'uomo. Arrivano anche altri familiari, ma la trattativa sembra entrare in una fase di stallo. Pasquale appare a tratti confuso, a tratti estremamente lucido come quando fa capire ai carabinieri di star seguendo i loro movimenti attraverso le immagini trasmesse da alcune televisioni. I militari chiedono quindi lo stop alle riprese video in diretta. Arrivano gli elicotteri e gli uomini del Gruppo di intervento speciale su due furgoni.