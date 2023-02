Qatargate, Francesco Giorgi scarcerato: domiciliari con braccialetto elettronico per il fidanzato di Eva Kaili

di Redazione Web

La Camera di consiglio del Tribunale di Bruxelles, in riferimento al caso Qatargate, ha deciso di far uscire dal carcere Francesco Giorgi, il fidanzato di Eva Kaili. Per uno dei principali imputati nel caso di corruzione è stata concessa la misura di detenzione ai domiciliari con il braccialetto elettronico. A renderlo noto è stata la Procura federale belga, dopo la delibera in seguito all'udienza per il riesame della custodia cautelare, tenutasi nella mattinata di oggi, giovedì 23 febbraio.

Detenzione preventiva

Francesco Giorgi, assistente all'Europarlamento, era in carcere dal 9 dicembre scorso. Sono invece ancora in detenzione preventiva in carcere, nell'ambito della stessa inchiesta, gli europarlamentari Eva Kaili, Marc Tarabella e l'ex europarlamentare Antonio Panzeri. È ai domiciliari a Napoli, in attesa di estradizione, invece l'eurodeputato Andrea Cozzolino.

Two alleged conspirators in a corruption scandal engulfing the European Union were allowed to share a prison cell, prompting accusations that they could have plotted their defence together in custodyhttps://t.co/LYkPqqT64j — The Times and The Sunday Times (@thetimes) February 23, 2023



In giornata The Times aveva pubblicato un articolo, con informazioni raccolte all'interno della procura belga, secondo il quale Francesco Giorgi e Pier Antonio Panzeri avrebbero condiviso la cella per diverse settimane nonostante fossero coinvolti nello stesso caso di corruzione. Secondo quanto riferito dal quotidiano inglese, ai due è stato permesso di condividere una cella del carcere di St Gilles a Bruxelles, circostanza che avrebbe potuto consentire loro di coordinare le rispettive testimonianze. I due sarebbero poi stati spostati in celle separate.

