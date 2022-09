Escusione nel bosco, muore dopo la puntura di un insetto

Un uomo di 53 anni è morto stroncato da un arresto cardiaco provocato molto probabilmente da una puntura di insetto. E' accaduto alle 13.45 in località Pontenano, nel comune di Talla (Arezzo). L'uomo stava effettuando un'escursione nei boschi quando ha avuto un arresto cardiaco: secondo quanto spiegato da fonti sanitarie tutto sarebbe accaduto verosimilmente a seguito di una puntura di insetto.

La persona che era con il 53enne ha effettuato massaggio cardiaco in attesa dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e l'elisoccorso Pegaso. I sanitari nonostante tutte le manovre rianimatorie messe in atto hanno dovuto dichiarare il decesso dell'uomo. Ai carabinieri il compito di capire cosa sia accaduto anche in base ai referti medici.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Settembre 2022, 16:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA