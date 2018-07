Punta da insetto rischia choc anafillatico: il medico vicino d'ombrellone la salva

Lunedì 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

NUMANA - Punta da unsotto l’ombrellone, perde i sensi e rischia lo choc anafilattico. Provvidenziale il soccorso prestato da un medico, vicino d’ombrellone, che ha fornito le prime cure alla 40enne anconetata. Poco dopo è intervenuto il personale del 118 con un’ambulanza della Croce Bianca di Numana in provincia diPresa dal panico, la bagnante, ha avuto un mancamento. All’arrivo dei soccorritori, attorno alle 14,30, la quarantenne aveva ripreso i sensi, ma era molto debole e ancora impaurita. Le è stata somministrata una dose di cortisone per contrastare la reazione allergica e scongiurare lo choc anafilattico. Poi è stata portata al pronto soccorso di Torrette per accertamenti.