Punta da un calabrone mentre ritirava il bucato: donna di 66 anni morta per choc anafilattico davanti ai parenti

Una donna di 66 anni è morta per uno choc anafilattico provocato dalla puntura di un calabrone. L'episodio è successo domenica sera a Roccagorga, un paese sui Monti Lepini (Latina). La donna, hanno raccontato i familiari, era uscita per recuperare il bucato che aveva messo ad asciugare in balcone, quando è stata attaccata dall'insetto.

Cosa è successo

Dopo la puntura del calabrone le condizioni della donna sono peggiorate velocemente, a causa dell'allergia di cui soffriva. A nulla è servito l'intervento del personale del 118. Quando l'ambulanza è arrivata per soccorrere la 66enne, il suo cuore aveva già smesso di battere. Lo choc anafilattico è stato fatale. La salma è stata trasportata in obitorio e sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire con precisione la causa del decesso. L'autorità giudiziaria non ha disposto l'autopsia e la salma è a disposizione dei familiari.

