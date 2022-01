Pulmino di turisti precipita in un torrente in Val d'Aosta: morto l'autista, salvi i passeggeri

Un pulmino di turisti con quattro persone a bordo è caduto questo pomeriggio nel torrente Evancon in val d'Ayas, vicino all'abitato di Champoluc (Aosta). Morto l'uomo alla guida, un 70enne svedese, che avrebbe perso il controllo del mezzo, forse a causa di un malore. Inutili i tentativi dei carabinieri di rianimarlo, l'uomo non ce l'ha fatta. Sono stati recuperati e sono in buone condizioni di salute i tre passeggeri probabilmente del Nord Europa.

Leggi anche > Roma choc, auto con cinque ragazzi si schianta contro un albero e si ribalta: morto un 17enne

Secondo quanto ricostruito il pulmino ha sfondato una protezione del ponte ed è finito nel torrente. Due militari dell'Arma intervenuti durante i soccorsi, si sono quindi tuffati nel torrente per recuperare l'autista e hanno tentato di rianimarlo. Sul posto hanno operato Carabinieri, Vigili del fuoco e una guida del Soccorso alpino valdostano che era in zona.

Il pulmino dell'incidente (ANSA)

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Gennaio 2022, 20:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA