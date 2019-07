Esodo al via: bollino nero sulle strade il 3 e 10 agosto

Terrore e traffico nel caos lungo l'1 oggi pomeriggio per un. Poco prima delle 18, sull'tra Calenzano () e il bivio con la A1 Direttissima in direzione di Bologna precedentemente chiuso a causa di un. L'autosta ha avuto la prontezza di riflessi di accostare il mezzo appena ha visto le fiamme sprigionarsi dal vano, probabilmente a causa di un surriscaldamento.Al momento, in corrispondenza del luogo dell'evento, il traffico transita su una corsia e sisono in corrispondenza della stazione diper l'uscita obbligatoria adesso rimossa. Agli utenti che da Firenze sono diretti verso Bologna si consiglia di uscire a Calenzano e procedere lungo la Strada Militare Barberinese tramite cui rientrare in A1 a Barberino.Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite: i collegamenti «My Way» in onda sul canale 501 Sky Meteo24; sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple; su Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky), su Sky TG24, disponibile al canale 50 del digitale terrestre e su La7 e La7d. Sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.