Studente lo prende in giro, il prof lo colpisce con un pugno: choc a scuola

di Redazione web

Ha ricevuto un pugno diretto nello stomaco dal suo professore. C'è un video, girato sui social, a togliere ogni dubbio sulla dinamica dei fatti. Un insegnante di una scuola superiore ha dato un pugno ad uno studente minorenne di Pontedera, provincia di Pisa, ma il gesto violento è stato ripreso da un cellulare di uno degli altri studenti e messo in rete.

Bambina di 10 anni molestata al parco, il 35enne viene accerchiato e pestato dai genitori dei piccoli

Video inchioda il prof

Nel filmato, il giovane studente minorenne, prende in giro il professore - situazione che giustifica la registrazione del video, che probabilmente intendeva immortalare la scena goliardica - che in tutta risposta, perdendo la calma, colpisce il giovane con un pugno. In classe scende il silenzio e qualcuno protesta con un sonoro «Oooh». Ma non finisce lì.

Francesco Valdiserri, il commovente tweet della mamma: «Stavamo affondando ma un'incredibile onda di affetto ci ha tenuto a galla...»

Insegnante denunciato

L'insegnante si alza ed incalza il ragazzo con un faccia a faccia, mentre il giovane è ancora piegato con le mani sulla pancia per il colpo ricevuto. La notizia, diffusa da Il Tirreno, non precisa quando sarebbe stato girato il video, ma il giornale toscano racconta però che la scuola avrebbe già preso provvedimenti nei confronti dell'insegnante, sospeso dalla scuola, giudicando gravissimo il suo gesto. La mamma dello studente, invece, avrebbe sporto denuncia contro il professore. Ora, sull'episodio sta indagando la polizia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Novembre 2022, 11:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA