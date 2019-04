Pugno al prof davanti ai genitori: nei guai un 15enne. E il prof minimizza: «Un grido d'aiuto»

preso a pugni un professore, sotto gli occhi dei suoi genitori, convocati dallo stesso insegnante per chiarimenti sul suo comportamento violento nei confronti di un compagno: protagonista dell'episodio un ragazzino di 15 anni, studente all'istituto professionale per l'agricoltura Carlo Ubertini di Chivasso. È accaduto lunedì pomeriggio, racconta il quotidiano La Stampa: lo studente, di prima superiore, ha colpito il prof, un 25enne originario della Campania che risiede a Chivasso da due anni, e lo ha mandato al pronto soccorso.



Il consiglio d'istituto dell'Ubertini prenderà provvedimenti a seguito dell'accaduto. Secondo quanto ha ricostruito la scuola, durante un colloquio tra l'insegnante e i genitori del 15enne sui suoi comportamenti violenti contro un compagno di scuola, lo studente ha reagito, aggredendo il 25enne professore. Ora rischia una lunga sospensione e una denuncia per lesioni.



«Al di là del torto o della ragione, noi siamo prima di tutto persone: è un dovere stare accanto ai giovani e farli crescere nel difficile mestiere della vita», scrive il giovane insegnante, convinto che non si debba «mai condannare», ma sia un dovere aiutare i ragazzi: «A volte l'aggressività può essere un grido d'aiuto, quindi sosteniamoli».



Il professore ringrazia il preside, gli studenti, i colleghi e le istituzioni per gli attestati di vicinanza. Poi invita i colleghi a non mollare: «Questo evento non mi ha scoraggiato, anzi sta crescendo in me la forza e la convinzione di impegnarmi con maggiore passione nel mio lavoro, che considero una vocazione. Invito tutti i professori a non rassegnarsi alle situazioni complicate e scoraggianti, anche davanti ad episodi di violenza: dobbiamo rispondere alle necessità educative dei nostri ragazzi».



L'ASSESSORE: RIBALTAMENTO DI RUOLI SFOCIA NELLA VIOLENZA «È incredibile dover constatare le difficoltà che incontrano gli insegnanti nel vedere riconosciuta la propria autorevolezza e funzione educativa, con un ribaltamento di ruoli che sfocia nel ricorso, inaccettabile, alla violenza - ha commentato l'assessora all'Istruzione della Regione Piemonte, Gianna Pentenero -. Violenza, fisica o verbale che sia, che può essere contrastata solo promuovendo un'alleanza tra istituzioni educative: scuola e insegnanti da una parte, famiglie dall'altra. Proprio il venir meno di questo aspetto sembra l'elemento più preoccupante di vicende come quella di Chivasso. L'assessore conclude spiegando che ha fatto bene il preside a convocare subito il consiglio di istituto e a invitarlo a prendere posizione su quanto accaduto».

