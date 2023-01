Pugno in faccia all'insegnante della figlia: l'aggressione choc perché l'aveva sgridata in classe

di Redazione Web

Ennesima aggressione a un insegnante. L'uomo un 40enne che insegna in un istituto scolastico superiore del capporese, in provincia di Ferrara, è stato aggredito, prima delle vacanze natalizie, dal padrino di una sua alunna, perché era stata sgridata in classe.

L'aggressione



Il professore, in classe, aveva ripreso la giovane allieva, che aveva subito alzato la voce contro lo stesso docente. Quindi aveva riferito del diverbio col patrigno. Quest'ultimo, dunque, si è presentato all’uscita di scuola e una volta di fronte al docente gli ha sferrato un pugno in pieno volto. La vittima si è subito recata al pronto soccorso di Cona, per le cure del caso e, dopo qualche giorno di riflessione, ha deciso di denunciare l'episodio violento ai carabinieri.

Deferito

I militari hanno quindi identificato il presunto responsabile del gesto residente in provincia, e lo hanno deferito alla Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni personali. «La problematica del comportamento violento, per fortuna di pochi genitori, nei confronti del corpo docente - sottolineano i carabinieri - coinvolge anche la provincia estense. Pertanto giova evidenziare alle famiglie che le aggressioni, siano esse verbali o fisiche, costituiscono reato perseguibile penalmente, oltre a non costituire un modello educativo adeguato per i figli e gli altri studenti».

