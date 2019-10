Aveva preso a pugni due donne in stazione: togolese assolto perché «incapace di intendere e di volere»

Sabato 12 Ottobre 2019, 15:48

È statoper totalel'uomo che lo scorso 9 settembre aveva picchiato senza motivo due donne nella stazione ferroviaria di, ventiquattrenne togolese, era stato ripreso dalle telecamere della stazione durante l'aggressione. Sottoposto a perizia psichiatrica, è stato dichiarato non imputabile per totale vizio di mente.Leggi anche >L'uomo, che aveva spinto a terra una giovane e colpito con un pugno al volto una cinquantenne, dovrà comunque trascorrere due anni nell'ex ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. Il processo, che si è svolto con rito direttissimo, ha visto l'uomo scusarsi con le vittime. Successivamente è stato riportato sotto scorta nel carcere di Monza in attesa del trasferimento nella struttura ospedaliera.