Paura in Puglia: incendio in un'azienda di plastica nel barese, la Murgia brucia da giorni

L'Italia è in fiamme. I roghi che stanno affliggendo il paese non si arrestano. Oltre a Sicilia e Abruzzo, brucia anche la Puglia. Un violento incendio, scoppiato questo pomeriggio nel magazzino dell'azienda produttrice di materiali plastici nella zona industriale di Altamura (Bari), in località Graviscella, si sta diramando in tutta la città.

Cielo grigio e fumo nero denso per le vie di Altamura da oltre due ore a partire dall'incendio scoppiato all'interno della fabbrica in piena attività con all'interno una squadra di quattro dipendenti, regolarmente a lavoro.

Repentino l'intervento dei Vigili del fuoco che hanno transennato la zona per mettere in salvo tutti i dipendenti e i passanti. Sono in corso le operazioni di spegnimento. Al momento non ci sono notizie sulle cause dell'incendio.

Su facebook l'appello del sindaco, Rosa Melodia: «Chiudete le finestre e non uscite di casa».

Non è il primo rogo che interessa la Puglia. Da quattro giorni, il bosco Difesa Grande a Gravina in Puglia, sulla Murgia barese, brucia ancora. Avevano già bruciato circa 200 ettari costituiti prevalentemente da terreni privati, senza lambire se non marginalmente il bosco. Ieri sera, però, le fiamme hanno riacquistato vigore, agevolate dal vento, arrivando a bruciare parte del bosco.

«Con il 60% - si legge in una nota della Coldiretti Puglia - degli incendi che si stima sia causato volontariamente, a preoccupare è l'azione dei piromani in una estate segnata fino ad ora particolarmente calda e siccitosa in Puglia, con altri 200 ettari andati in fumo a Gravina».

Sul posto decine di squadre dell'Arif, dei Vigili del fuoco, dei carabinieri forestali, Protezione civile e Polizia locale, con il supporto di due canadair e due velivoli fireboss.

