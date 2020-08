Trovato tra i tavolini da un dipendente: Stefano muore a 50 anni nel suo pub

Treviso

Gioele, le ricerche in corso: trovati resti di corpo umano, le ultimissime notizie

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Agosto 2020, 15:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trovato morto da un dipedente all'interno del suo locale. La tragedia si è consumata neldi viale Vittorio Veneto apochi passi da porta San Tomasodove è stato trovato, nel pomeriggio di martedì 18 agosto, a terra senza vita il titolare Stefano Guizzon, 50 anni.A fare la terribile scoperta uno dei dipendenti che lo aveva raggiunto in vista dell'apertura serale: il corpo esamine di Stefano giaceva di fianco ad uno dei tavolini interni. Immediata la richiesta di aiuto: nel pub sono arrivati ambulanza e forze dell'ordine, ma per Stefano non c'è stato nulla da fare. Era già morto, molto probabilmente stroncato da un infarto che non gli ha lasciato scampo.Stefano lascia laOriginario di Castelfranco Veneto, ma residente a Castagnole, gestiva insieme alaltri locali come il, e ial centro commerciale Panorama di Villorba e all'outlet Franciacorta di Brescia.