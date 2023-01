Giovane rumeno provoca un incidente e scappa a piedi: era senza patente. Nello schianto è morto Manuel Galeazzi, papà di una bambina piccola

di Redazione web

Ha provocato un incidente stradale mortale, poi è fuggito nei campi circostanti. Il grave incidente stradale è accaduto la notte scorsa lungo la strada Valnerina, nei pressi del parcheggio della Cascata delle Marmore, in provincia di Terni. Nello scontro frontale tra una Smart e un'Alfa 147 è morto un uomo di 36 anni di Ferentillo, Manuel Galeazzi, papà di una bambina piccola, che nell'urto è stato sbalzato dall'abitacolo della Smart.

Lo scontro violentissimo

L'impatto è stato violentissimo e il 36enne originario di Ferentillo, dipendente di una stazione di servizio a Montefranco, è morto sul colpo.

La fuga

Il guidatore dell'Alfa 147 è fuggito a piedi. Ha percorso un lungo tratto lungo i sentieri per i turisti della cascata delle Marmore nonostante fosse notte. È quanto sta emergendo dalle indagini.

I soccorsi

Inutili i soccorsi da parte degli operatori di un'ambulanza.

Caccia all'uomo

Sul posto gli agenti della polizia municipale e quelli della questura che si sono messi subito alla ricerca dell'uomo fuggito.

Secondo le prime indagini l'Alfa Romeo è di proprietà di una donna di Ferentillo originaria della Romania, mentre alla guida ci sarebbe stato il figlio che polizia e carabinieri hanno cercato in tutta la zona circostante, trovandolo ferito questa mattina all'alba. È un giovane rumeno di 24 anni e al momento dello scontro non era in possesso della patente perché era stato sorpreso nelle settimane scorse alla guida della stessa auto in stato di ebrezza. Ora si trova piantonato all'ospedale di Terni in attesa delle decisioni del sostituto procuratore Raffaele Pesiri.

L'indagine è coordinata dal sostituto procuratore Raffaele Pesiri e seguita dal procuratore facente funzioni Claudio Cicchella.

