Protestava contro la chiusura per coronavirus, sedato in mezzo alla strada: a Chi l'ha Visto la telefonata choc quattro giorni dopo

mostra il video che ha ripreso il momento in cui, 33enne di Ravanusa (in provincia di Agrigento), viene sedato in mezzo alla strada e sottoposto aperché aveva violato le restrizioni e protestato contro la chiusura per il. Urlava e aveva un megafono e le sue idee erano chiare a molti perché pubblicate sui social. «Perché questo trattamento? Esponenti della Lega hanno detto 'impiccatela' riferendosi a Silvia Romano», sottolinea la conduttrice Federica Sciarelli.Il filmato è stato ripreso da un balcone. Quello che più impressiona è l'audio dellache Dario fa al fratello quattro giorni dopo essere portato in un reparto psichiatrico. Riesce a parlare a malapena. «Lanon esiste, uscite tutti di casa e levatevi le mascherine», aveva detto il 2 maggio scorso prima che le forze dell'ordine intervenissero per fermarlo.A denunciare l’accaduto sono stati i familiari di Dario Musso che hanno già attivato un legale. Il sindaco di Ravanusa, Carmelo D’Angelo, è accusato di aver preso una decisione eccessiva nei confronti del giovane che, secondo la famiglia e gli avvocati, stava solamente esprimendo il proprio pensiero rispetto a questa situazione. Il Comune di Ravanusa sostiene che la decisione non sia stata eccessiva e dovuta alla sola opinione.