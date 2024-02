Agricoltori, la protesta paralizza l’uscita Orte dell’A1: traffico in tilt. La minaccia: «Andremo a Roma»

La protesta dei trattori punta su Roma. «Nei prossimi giorni - annuncia il leader della rivolta degli agricoltori Danilo Calvani - ammasseremo i trattori fuori dalla città. Non ci saranno blocchi, ma sicuramente disagi: ci aspettiamo migliaia di adesioni da tutta Italia». Ma un assaggio di quanto potrà accadere c'è già stato in questi giorni e continua con i blocchi da Milano a Crotone così come in Sardegna. Da martedì a Milano centinaia di agricoltori con una settantina di mezzi protestano alle porte di Milano al casello di Melegnano. Traffico autostradale bloccato per le proteste in Valdichiana così come in Valdisangro

di Mauro Evangelisti

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Febbraio 2024, 18:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA